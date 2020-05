Hillrock afgelast Sam Vanacker

26 mei 2020

17u48 1 Wingene Hillrock en de Hillekermis zijn afgelast. Onder andere Spoil Engine en Belgian Asociality hadden op zaterdag 27 juni op de Hille in Zwevezele moeten staan, maar het programma wordt verschoven naar volgend jaar.

Voor de derde editie van het rock- en metalfestival op de Hille in Zwevezele stonden Spoil Engine, Belgian Asociality en Bizkit Park als headliners op de affiche. Ook Sister May, Shocker, Solitude Within, Escape Elliot en de Tool tributeband Aenima hadden hun komst al bevestigd. Het volledige programma van Hillrock en Hillekermis zal plaatsvinden in het laatste weekend van juni 2021.