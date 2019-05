Heavy metal, bierbakduwen én schlagers op Hille Kermis Sam Vanacker

31 mei 2019

10u57 0 Wingene In het weekend van 14 juni staan de Hillefisters opnieuw in voor de organisatie van Hille Kermis. Na het succes van vorig jaar is er op zaterdag opnieuw een metalfestival, terwijl er op zondag een wedstrijd bierbakduwen en een optreden van Willy Sommers op het programma staan.

Het feest op de Hille wordt op vrijdagavond al in gang getrapt met een afterworkparty. “We creëren een bruine pop-upkroeg in de feesttent”, legt woorzitter Danny Steenhuyse uit. “Drank wordt aan heel democratische prijzen verkocht.” De dag nadien komt vanaf 17 uur het stevigere gitaarwerk aan bod op de tweede editie van Hillrock. Op de affiche staan Fields Of Troy, Bizkit Park, Fleddy Melculy, Guilty As Charged en de Duitse Rammstein tribute band Stahlzeit. Volgens Danny zal de headliner ongetwijfeld voor spektakel zorgen. “Stahlzeit brengt het repertoire van Rammstein alsof ze de echte zijn. Het gaat om een heuse show met veel muziek en bijpassend vuurwerk. Alleen al voor hun materiaal komen ze af met een truck en oplegger, dus dat belooft.”

Na al dat gitaargeweld wordt er op zondag 16 juni rustig gestart met een aperitiefconcert om 11 uur, gevolgd door een barbecue om 12.30 uur. “Na de maaltijd gaan we bierbakken duwen. Teams van drie personen moeten zoveel mogelijk lege bierbakken op een rij tegen een muur duwen. De winnaars krijgen het aantal bierbakken dat ze geduwd hebben, maar dan vol. We hebben het zelf getest en zijn aan 22 geraakt, dus dat belooft.”

Om 17 uur ten slotte staat niemand minder dan Willy Sommers op het podium in de feesttent. Hij sluit het weekend af met een uurtje onvervalste schlagermuziek.

Het optreden van Willy Sommers zondag is gratis. Kaarten voor de barbecue zijn te verkrijgen bij Bakkerij Danny of bij de Hillefisters. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 8 euro. Tickets voor Hillrock op zaterdagavond kosten 28 euro in voorverkoop en zijn te koop bij bakkerij Danny of via de website van Ticketmaster. Aan de deur betaal je zaterdag 32 euro.