Hartsvriendinnen Irène (92) en Rachel (92) bezwijken beiden aan coronavirus in woonzorgcentrum LSI

18 april 2020

11u27

Bron: LSI 648 Wingene Twee handen op één buik, onafscheidelijk. Dat waren Irène De Ketelaere (92) uit Ruiselede en Rachel Bibauw (92) uit Egem (Pittem) de laatste jaren tijdens hun verblijf in woonzorgcentrum Amphora in Wingene. Alleen het coronavirus kon hen scheiden. Ze stierven met amper één dag verschil.

Irène als Rachel waren een van de eerste bewoners toen het nieuwe woonzorgcentrum Amphora drie jaar geleden opende. Ze vonden elkaar snel. Ze waren van hetzelfde geboortejaar, met amper 9 dagen verschil in geboortedatum. Irène was meer het stille type, Rachel zorgde soms wat uitbundiger voor een vrolijke noot. “Ze hadden altijd een vaste plaats naast elkaar”, vertelt Rachels dochter Katrien. “Ze waren erg aan elkaar gehecht”, beaamt Irènes schoonzoon Luc en haar dochter Linda uit Maria-Aalter. “Ze hadden veel aan elkaar in het woonzorgcentrum.”

Rachel was een van de eerste bewoners van Amphora waarvan duidelijk werd dat ze besmet was met het coronavirus. Vrij snel werd ze naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. “Haar strijd heeft ongeveer een maand geduurd”, vertelt dochter Katrien. “Ze had koorts, buikloop en leed erg onder de brandwonden die ermee gepaard gingen. Ongeveer een maand lang mochten we mama niet zien, tot ik met mijn broer Dirk nog afscheid in het ziekenhuis mocht nemen. We waren volledig in een pak gehuld. De shock was groot. Ons mama was erg vermagerd. We zijn dankbaar dat dit nog kon, maar de schuldgevoelens dat ik te weinig heb aangedrongen om haar toch nog meer te zien, blijven. Als ik anderen één raad mag geven: probeer je naasten nog zoveel mogelijk te steunen. Een moeder van zes kinderen hoort niet alleen te sterven. Eens het voorbij is, is het onherroepelijk, je krijgt geen tweede kans.” Katrien herinnert Rachel als een “supergoeie huismoeder”. “Er kwamen zes kinderen op elf jaar tijd op onze boerderij. Maar altijd waren we piekfijn verzorgd. We zijn dankbaar dat we ze zolang bij ons hebben mogen houden, hoe onwezenlijk en triest de laatste weken ook waren.”

Opdoffer

Irène De Ketelaere uit Ruiselede stierf uiteindelijk nog een dag voor haar vriendin Rachel. “Drie weken geleden hoorden we via een Skypecontact dat ze hoestte”, vertellen dochter Linda en haar man Luc. “We dachten toen al ‘oei’. Niet veel later kregen we bevestiging dat ze besmet was. Daarna ging het op en af. Op zo’n manier afscheid nemen is natuurlijk moeilijk. We gingen tot drie keer per week op bezoek, dat kon al enkele weken niet meer. Nu is het definitief voorbij. Het is een harde opdoffer. De afscheidsdienst was in heel beperkte kring. Wie er niet bij mocht zijn, kon wel nog online meevolgen. Irène was tijdens haar leven vooral actief als huismoeder en zorgde ook lange tijd voor de moeder van haar echtgenoot Cyriel. Als kookouders verzorgden ze halfweg de jaren tachtig ook tal van kampen van de plaatselijke Chiro.