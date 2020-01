Guy Swinnen komt naar CC De Wissel Sam Vanacker

06 januari 2020

12u32 0 Wingene Onder de noemer ‘Guy and the ladies’ komt Guy Swinnen samen met Annelies Brosens, Eline De Munck, Chantal Kashala en Naomi Sijmons optreden in CC De Wissel in Zwevezele.

Het exclusieve nieuwjaarsconcert vindt plaats op woensdag 15 januari en is een initiatief van de gemeentelijke cultuurdienst in samenwerking met het Davidsfonds en de Gezinsbond van Zwevezele. De voormalige frontman van The Scabs brengt eigen klassiekers aangevuld met bewerkingen van zijn favoriete nummers. Naast Guy en zijn ladies staan ook Axl Peleman (bas), Bjorn Eriksson (gitaar) en Ron Reuman (drums) op het podium.

Het optreden start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro (10 euro voor -26-jarigen) en zijn te reserveren via cultuurtickets@wingene.be of inschrijven@gezinsbondzwevezele.be