Groothandel Confiserie Renée uit Wingene neemt Delidaele uit Brugge over SVR/CDR

23 september 2019

11u29 0 Wingene Confiserie Renée uit Wingene, een groothandel in chocolade, snoepgoed, koekjes en delicatessen, heeft de activiteiten van de Brugse groothandel Delidaele overgenomen. Tegelijk heeft Confiserie Renée op bedrijventerrein de Verrekijker in Wingene een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik genomen dat dubbel zo groot is als het vorige gebouw.

Confiserie Renée werd amper vijf jaar geleden opgericht door Nicoline Buyck en haar echtgenoot Gilles Rooze, maar is nu al verdubbeld in oppervlakte. “We leveren vooral aan kleine speciaalzaken met een focus op het ambachtelijke”, legt Nicoline uit. “Via via leerden we de zaakvoerders van Delidaele uit Brugge kennen. Hun gamma bestaat uit noten, gedroogde vruchten, marsepein, huisbereide olijven en zongedroogde tomaten. Aangezien de zaakvoerders na 35 jaar met pensioen gaan en hun gamma perfect aansluit bij ons aanbod, zijn we samen rond de tafel gaan zitten. De productie van Delidaele verhuist van Brugge naar ons nieuw bedrijfsgebouw in Wingene. Het afgelopen jaar was een echte mijlpaal voor ons jonge bedrijf. Behalve de overname en de ingebruikname van het nieuwe gebouw hebben we ook onze huisstijl onder handen genomen, werd de website helemaal vernieuwd en hebben we ook een nieuw klantenportaal gelanceerd.”