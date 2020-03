Gloednieuwe verwarmingsketels gestolen in nieuwbouwproject VHS

02 maart 2020

Onbekenden hebben op een vergevorderde werf van nieuwbouwappartementen, in de Bruggestraat vlakbij de Markt in Zwevezele, vier gloednieuwe verwarmingsketels gestolen. Dat werd maandag vastgesteld. Hoe de daders het gebouw zijn binnengeraakt, is niet duidelijk. De verwarmingsketels die ze meenamen, waren al geplaatst. Twee andere werden in een toilet geplaatst op de benedenverdieping, meer dan waarschijnlijk met de bedoeling om ze later ook mee te nemen. Zover is het dus niet gekomen. De politie voert een onderzoek naar de diefstal.