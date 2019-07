Gezocht: gangsters die kluis openbraken bij Diksmuids Boterhuis Hans Verbeke

25 juli 2019

20u21 3 Wingene Politie en parket zijn op zoek naar vier boeven die ruim een jaar geleden een grote geldsom en waardevolle juwelen stalen bij een inbraak in het Diksmuids Boterhuis, langs de Raveschootsveldstraat in Zwevezele. In de hoop een doorbraak te forceren in het dossier, wordt nu een opsporingsbericht met foto’s van de daders verspreid.

De feiten dateren van de nacht van 2 op 3 juni 2018 maar haalden nooit eerder de media. “Vier gangsters maakten toen bij ons een gat in het dak van de productiehal”, zegt Peter Casteleyn, zaakvoerder van het Diksmuids Boterhuis. “Vervolgens sloegen ze een deur kapot om zich een weg te banen naar de kantoren. Ze slopen over de vloer, met de bedoeling om het alarm te misleiden. Na lang zoeken - de daders waren ruim twee uur binnen in het bedrijf - vonden ze in één van de kantoren een verborgen kluis. Die sloegen ze kapot. De inhoud, een grote geldsom en enkele juwelen van een aanzienlijke waarde, namen ze mee.”

Zeven gaten in omheining

Om te vluchten, slopen de daders eerst weer over de grond. Buiten maakten ze zeven openingen in een omheiningsdraad vlakbij de woning van de zoon van de zaakvoerder. Hij en z’n gezin merkten echter niks van wat er gaande was. Het gerechtelijk onderzoek spitste zich in de eerste plaats toe op de beelden van een bewakingscamera in het bedrijf. Daarop zijn de daders te zien. Naar verluidt zou er een spoor zijn naar de daders, in het buitenland.

Gezichten onherkenbaar

Eén van de daders droeg een bordeaux pull, een grijze broek en donkere sportschoenen met een witte zool. Hij verborg zijn gezicht met een roze of oranje sjaal. Een tweede dader droeg een zwarte pull, een blauwe jeans, donkere sportschoenen met witte zool en een zwarte bivakmuts. De derde dader was gekleed in een donkere pull met elleboogstukken, een donkere broek, donkere sportschoenen met witte zool en een donkere bivakmuts. De laatste dader was gelijkaardig gekleed: een donkere broek, donkere sportschoenen van het merk ‘Nike’ en een donkere bivakmuts. Wie informatie heeft over de daders en/of de feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, op het gratis nummer 0800/30.300, of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.