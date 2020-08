Gezinsbond schrapt tweedehandsbeurs Sam Vanacker

19 augustus 2020

11u42 1 Wingene De Gezinsbond van Wingene schrapt de tweedehandsbeurs met kinderspulletjes die gepland stond op zaterdag 12 september.

De Wingense Gezinsbond organiseert traditioneel twee keer per jaar een tweedehandsbeurs met baby- en kinderartikelen, zoals kleding, speelgoed, kinderboeken en babymateriaal in De Verrekijker, maar door de coronamaatregelen besliste het bestuur de beurs te annuleren. De volgende beurs vindt vermoedelijk in april 2021 plaats.