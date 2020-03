Gemeenteraad Wingene gaat digitaal door corona Sam Vanacker

17u14 0 Wingene De gemeenteraad van Wingene van 30 maart zal volledig via digitale weg verlopen. De agenda wordt digitaal ter beschikking gesteld en fractieleiders van de verschillende partijen zullen schriftelijk opmerkingen kunnen formuleren.

Het schepencollege zal ook antwoorden uitschrijven en de gemeenteraadsleden zullen van thuis uit kunnen stemmen. “Even hebben we getwijfeld om toch een fysieke gemeenteraad te houden achter gesloten deuren en om die live te streamen, maar daar zijn we van af gestapt omdat we geen risico’s wilden nemen”, zegt schepen en gemeenteraadsvoorzitter Lieven Huys (CD&V). “In de plaats daarvan gaan we via onze bestaande softwarepakket e-notulen de gemeenteraad digitaal houden. Tussenkomsten en variapunten, zoals tijdens een fysieke zitting, zullen weliswaar niet mogelijk zijn. Ook het pintje achteraf met de raadsleden zit er spijtig genoeg niet in.”