Gemeentepersoneel Wingene fietste 58.184 kilometer bijeen in 2019 Sam Vanacker

24 januari 2020

10u26 0 Wingene De pendelende personeelsleden van de gemeente Wingene hebben vorig jaar 58.184 kilometer gefietst. Dat is 28 procent meer dan in 2018.

Volgens schepen van Milieu Brecht Warnez (CD&V) is dat een bewijs dat er een mentaliteitswijziging is op vlak van woon-werkverkeer. “Onze deelname aan de provinciale testkaravaan, de fietsvergoedingen en de aankoop van een elektrische dienstfiets hebben hun vruchten afgeworpen”, meent de schepen. “Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar hun werkplaats of nemen voor een dienstverlening de elektrische dienstfiets. In totaal hebben onze 120 personeelsleden 58.184 kilometer bij elkaar gefietst, 28 procent meer dan in 2018. Al stopt onze ambitie daar niet. We hopen dat de helft van onze personeelsleden tegen 2023 minstens zestig procent van de verplaatsingen met de fiets aflegt. Verdere sensibiliseringsacties en binnenkort misschien ook een fietsleasingscontract moeten daarbij een duwtje in de rug zijn.”

Tussen de fietsende collega’s zitten enkele uitschieters. Zo legden technisch assistent Wegen en Water Franky Vanlerberghe en teamleider Interne Werken Daan Verschelde in een jaar respectievelijk achtduizend en bijna zesduizend kilometer af met de fiets. De twee fietsen elke dag door weer en wind naar het werk. Voor Franky bedraagt een enkele rit twintig kilometer, voor Daan vijftien kilometer.