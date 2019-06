Gemeentepersoneel verrast Hendrik Verkest met feestje voor dertig jaar burgemeesterschap SVR

07 juni 2019

20u03 3 Wingene Zondag is het precies 30 jaar geleden dat Hendrik Verkest voor het eerst de eed heeft afgelegd als burgemeester van Wingene. Dat deed hij nadien nog vijf keer. Naar aanleiding van deze heugelijke gebeurtenis werd hij deze middag verrast door het gemeentepersoneel.

Verkest dacht dat hij vrijdagnamiddag een huwelijk moest komen inzegenen en was compleet verrast toen bleek dat het schepencollege en het gemeentepersoneel een verrassingsfeestje voor hem in elkaar hadden gestopt. De CD&V-burgemeester van Wingene was zichtbaar geëmotioneerd. Met de tranen in de ogen moest hij even zijn bedankingsspeech pauzeren om op adem te komen. “Dit pakt mij. Het burgemeesterschap is als een goed zittende jas geworden in die dertig jaar. De eerste keer voelt het wat onwennig, maar gaandeweg groei je in die rol. Ik kan vandaag zeggen dat ik toch wel vergroeid ben met het ambt. Die jas terug afdoen is niet evident, maar over anderhalf jaar ga ik hier in deze gemeenteraadszaal niet langer als burgemeester zitten (Verkest geeft eind 2020 de sjerp door aan huidig schepen Lieven Huys - red.). Gelukkig heb ik de voorbije jaren een team van jonge, verstandige mensen rond mij opgebouwd. Zij gaan zorgen voor mijn jas.”

Verkest legde als 36-jarige voor het eerst de eed af op 9 juni 1989. “Vol vertrouwen en met een gezonde portie ambitie. Het was op politiek vlak een erg woelige periode in Wingene. Maar de nieuwe burgemeester werkte hard aan het terugvinden van de politieke rust. Hij veranderde ‘tegenwerken’ in ‘samenwerken’”, aldus algemeen directeur Jurgen Mestdagh. “Nochtans waren zijn eerste jaren als burgemeester allesbehalve rustig. In 1990 brak de varkenspest voor de eerste keer uit en stond hij meteen in het middelpunt van de nationale belangstelling. De varkenspest was niet het enige watertje dat de burgemeester doorzwom. Ook de plotse landing van 400 woonwagenbewoners, de windhoos, de hagelstorm, … Het maakte er de burgemeester niet minder populair op. Zo haalde hij bij verschillende gemeentelijke verkiezingen tot veertig procent van de voorkeurstemmen.”

“Tegelijkertijd was hij ook een echte burgervader. Zelf zei hij daarover dat hij een soort van stamhoofd was die het praktische besturen combineerde met het menselijke contact. Daar geraakte hij maar niet op uitgekeken. Hij leeft voor zijn volk.”