Gemeentepersoneel test elektrische fietsen uit: “We hopen dat tegen 2023 de helft van ons personeel minstens 60% van de verplaatsingen met de fiets aflegt” CDR

30 augustus 2019

17u20 0 Wingene De provinciale testkaravaan hield voor de tweede keer dit jaar halt in Wingene. Deze keer kreeg het gemeentepersoneel de kans om de elektrische fietsen uit te testen. De komst van de testkaravaan naar de gemeente past binnen het plan ‘Een daad voor ons klimaat’.

Samen met de gemeenten Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede en Tielt heeft de gemeente het Europese Burgemeestersconvenant 2020 ondertekend. Hiermee gaat Wingene het engagement aan om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. Het enthousiasme van de personeelsleden was groot. “Net zoals bij de bewoners was de vraag groter dan het aanbod”, aldus schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez (CD&V).

“Zo’n dertig personeelsleden hebben de kans gekregen om een elektrische fiets of speed pedelec gedurende twee weken uit te testen.” Het gemeentebestuur hoopt dat de campagne hen stimuleert om in de toekomst nog vaker de (elektrische) fiets te nemen naar het werk of voor een dienstverplaatsing. “Vele personeelsleden leveren de inspanning nu al”, zegt Jurgen Mestdagh, algemeen directeur. “Maar we zijn ambitieus en vinden dat het nog beter kan. We hopen dat tegen 2023 de helft van onze personeelsleden minstens 60 %van de verplaatsingen met de fiets aflegt.” Een fietsvergoeding en binnenkort ook een fietsleasingcontract dienen daarbij als duwtje in de rug.