Gemeentelijke medewerkers testen negatief nadat collega positieve coronatest aflegde Valentijn Dumoulein

26 juli 2020

13u55 0 Wingene Goed nieuws voor het gemeentepersoneel van Wingene. Nadat eerder deze week een collega positief testte op het coronavirus hebben ook zij een test ondergaan en die blijkt negatief te zijn.

De gemeente scherpte de veiligheidsmaatregelen na de positieve test intern meteen aan en een tiental collega’s werden preventief in quarantaine geplaatst in afwachting van hun testresultaten. “We zijn nu opgelucht te kunnen melden dat alle resultaten van de collega’s negatief zijn”, meldt de gemeente. “Meer dan ooit blijven we alert voor het virus. We willen nogmaals vragen om alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet te volgen voor het welzijn van iedereen.”