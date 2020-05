Gemeentelijke diensten weer open Sam Vanacker

04 mei 2020

10u45 3 Wingene Vanaf vandaag zijn het gemeentehuis en het sociaal huis van Wingene weer open, ook voor niet-prioritaire zaken. Al wordt er uit voorzorg alleen op afspraak gewerkt.

Met vloerstickers, affiches, afgebakende wachtruimtes, plexiglas voor de loketten en een digitaal afsprakensysteem laat de gemeente niets aan het toeval over. Voorlopig kan je er wel enkel op afspraak terecht. Zo worden lange wachtrijen vermeden en blijft de nodige afstand van anderhalve meter tussen iedereen gegarandeerd. “Achter de schermen bereiden we ook al de volgende stappen voor”, licht schepen Brecht Warnez (CD&V) toe. “Van zodra het veilig en organisatorisch kan, heropenen we de deuren volledig.” De schepen geeft nog mee dat de meest courante administratieve zaken zoals adreswijzigingen of kopies van geboorteaktes sowieso afgehandeld kunnen worden via het digitaal loket. Een afspraak maken kan via 051/65.00.70. Het digitaal loket is te vinden onder www.wingene.be/eloket.