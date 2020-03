Gemeentebestuur wil oversteekplaats Beernemstraat veiliger maken met wegversmalling en afgescheiden fietspaden Sam Vanacker

10 maart 2020

10u06 0 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene wil dat de oversteekplaats in de drukke Beernemstraat veiliger wordt. Vlaams Parlementslid Warnez vroeg mobiliteitsminister Lydia Peeters al om een verkeerslicht aan het zebrapad, maar daar ging Peeters niet op in. Al komen er wel andere maatregelen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat veel Wingenaars zich zorgen maken over de snelheid van het verkeer in de Beernemstraat, die het centrum van Wingene doorkruist. Bij de voorstelling van het meerjarenplan kondigde het gemeentebestuur al aan dat er 200.000 euro geïnvesteerd zou worden in ANPR-camera’s, om zo trajectcontroles in de straat mogelijk te maken. Ondertussen wordt ook nagedacht over meer veiligheid aan de oversteekplaats aan het sportcentrum.

“We gaan voor een veilige verbinding van en naar het centrum van het dorp”, zegt schepen en Vlaams parlementslid Brecht Warnez (Cd&V). “Op vraag van het gemeentebestuur zorgt de verkavelaar voor een nieuwe fiets- en voetgangersdoorsteek op de site van het voormalig woonzorgcentrum Sint-Anna, maar in dat verhaal moet iedereen ook op een veilige manier de Beernemstraat kunnen oversteken.” In een schriftelijke vraag aan minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stelde Warnez voor om de oversteek te beveiligen met een verkeerslicht met drukknop voor voetgangers, maar de minister gaat niet in op dat voorstel omdat dat de oversteekplaats al voldoende veilig zou zijn door de zone 30 en de aanwezige drempel.

Wegversmalling en afgescheiden fiets-en wandelpaden

Al betekent dat niet dat er geen maatregelen komen. “We onderhandelen verder met met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer om de oversteekplaats toch veiliger te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “De gesprekken lopen constructief. De plannen zijn in opmaak om ter hoogte van de sportsite de Beernemstraat te versmallen om de snelheid af te remmen en een bredere afgescheiden fiets- en wandelstrook te kunnen voorzien. We zorgen zelf ook voor een nieuwe fietsstrook op de parking zodat auto’s en zwakke weggebruikers daar niet meer met elkaar in conflict komen. Het dossier van de trajectcontrole is ondertussen in volle voorbereiding.”