Gemeentebestuur pompt 36,5 miljoen euro in Wingene: "Dit wordt een investeringslegislatuur" Sam Vanacker

17 december 2019

11u25 1 Wingene Wingene gaat deze legislatuur 36,5 miljoen euro investeren. De grootste hap gaat naar de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum en de uitbreiding van het gemeentehuis, samen goed voor 11,6 miljoen euro. Verder komt er onder andere een nieuwe brandweerkazerne in Zwevezele en is er veel aandacht voor verkeersveiligheid. Zo krijgt de Beernemstraat ANPR-camera’s. Wingene gaat 15 miljoen lenen, maar de belastingen stijgen niet.

De nieuwe meerjarenplanning, die net als de pas gelanceerde communicatiecampagne ‘Wij Zijn Wingene’ heet, werd maandagavond voorgesteld. Bij wijze van extraatje had het gemeentebestuur een tekenares uitgenodigd die tijdens de voorstelling live de meerjarenplanning vertaalde in een grote tekening. Die tekening zal straks gedigitaliseerd worden en gebruikt worden in de communicatiecampagne. “De vorige legislatuur was op vlak van investeringen rustiger, maar dit wordt een investeringslegislatuur”, vertelt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Met het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis staan twee grote projecten gepland, terwijl de intresten op leningen historisch laag staan. Vijftien miljoen euro lenen, is misschien veel, maar de kans biedt zich aan en we zijn in staat dit af te lossen.”

