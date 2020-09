Gemeentebestuur leert lokale verenigingen hoe ze coronaproof evenementen kunnen organiseren Sam Vanacker

18 september 2020

18u10 0 Wingene In Wingene is de goesting groot om het sociale leven te hernemen. De gemeente wil verenigingen en organisatoren aanmoedigen om de draad weer op te pikken, maar dan op een veilige manier. Er is concrete ondersteuning voorzien in de vorm van een webinar ‘coronaproof organiseren’ op 30 september en er is ook individuele begeleiding op maat van elke vereniging.

“Begin september gaven we als gemeente zelf het startschot met de organisatie van een coronaveilige septemberkermis en avondmarkt”, zegt Ann Mesure (CD&V), schepen van Feestelijkheden. “We blijven waakzaam want het virus is uiteraard niet verdwenen. Maar zolang het aantal besmettingen onder controle is, kunnen we opnieuw coronaveilige plannen maken. Door een voorbeeldrol op te nemen, stimuleren en enthousiasmeren we verenigingen en organisaties om hetzelfde te doen.”

Over drempelvrees heen helpen

“De onduidelijkheid over de coronamaatregelen en de twijfel of evenementen en activiteiten veilig kunnen verlopen, houdt verenigingen in de praktijk vaak tegen om opnieuw aan de slag te gaan”, gaat cultuurschepen Lieven Huys (CD&V) verder. “Er is een terechte bezorgdheid over de haalbaarheid van de organisatie, over de financiële impact of over het aantal deelnemers. We willen onze ervaringen delen met de verenigingen en nodigen hen op woensdagavond 30 september uit voor een webinar rond ‘coronaproof organiseren’. Daarnaast staat de evenementencoördinator paraat om verenigingen en organisatoren persoonlijk te begeleiden bij het opmaken van de risicoanalyse en het draaiboek, het invullen van de CERM-tool voor evenementen en bij het zoeken naar creatieve oplossingen en alternatieven.”

Inschrijven voor de webinar kan via deze link.