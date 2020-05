Gemeente zoekt opzichters voor skatepark in Zwevezele Sam Vanacker

19 mei 2020

10u28 0 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene is op zoek naar mensen die een oogje in het zeil willen houden op het skatepark aan De Zwaluw in Zwevezele. Sinds maandag kan en mag er namelijk terug geskatet worden, weliswaar onder voorwaarden.

Volgens de richtlijnen van de Veiligheidsraad mogen skateparken heropenen, maar de social distancing moet gehandhaafd blijven en er mogen in Zwevezele maximaal twintig skaters tegelijk het park op. Indien nodig wordt met een beurtrol gewerkt. Verder moet er ook telkens een volwassene aanwezig zijn om na te gaan of de maatregelen correct nageleefd worden. Aangezien het park enkel onder toezicht mag openen, blijven de openingsuren voorlopig beperkt tot twee uur per dag, al lanceerde het gemeentebestuur ondertussen wel een oproep naar meer kandidaat-toezichthouders. Wie interesse heeft kan terecht op erik.werniers@wingene.be.