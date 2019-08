Gemeente werkt samen met Blauwe Kruis voor opvang zwerfkatten Sam Vanacker

27 augustus 2019

10u33 0 Wingene Wingene gaat dierenasiel Blauwe Kruis uit Brugge inschakelen om het aantal zwerfkatten in de gemeente in te dijken. Vanaf 1 september komt er ook een digitaal loket op de gemeentelijke website waar inwoners meldingen kunnen maken.

Omdat heel wat steden en gemeenten te kampen hebben met overlast door zwerfkatten werkte de Vlaamse regering dit voorjaar een reeks maatregelen uit. Er kwamen strengere sterilisatieverplichtingen voor katten, er werden gratis schuilhokken ter beschikking gesteld en gemeenten moesten een plan van aanpak uitwerken. Eerder raakte al bekend dat ook Wingene aan zo’n plan werkte. Gemeenteraadsleden Martine Devisscher (Burgerbelangen) en Marie-Christine Vandendriessche (N-VA) vroegen tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken. Volgens schepen Brecht Warnez (CD&V) is er ondertussen een samenwerking uitgewerkt met dierenasiel Blauwe Kruis uit Brugge.

Meldpunt

“Onze milieudienst heeft de voorbije jaren steeds meer meldingen van zwerfkatten gekregen”, beaamt Warnez. “Net als Beernem gaan ook wij nu in zee met het Blauwe Kruis. Dat zal vangacties organiseren in onze gemeente. De dieren worden dan gesteriliseerd en terug uitgezet, zoals de wet voorschrijft. Op 1 september gaat trouwens een digitaal loket online waar inwoners meldingen over zwerfkatten kunnen maken. Die komen dan bij onze milieudienst terecht, die ze doorgeeft aan het asiel.”

Martine Devisscher vroeg zich daarop af of gewone huiskatten dan geen gevaar lopen opgepakt te worden tijdens die vangacties. De schepen reageerde dat buurtbewoners op voorhand geïnformeerd zullen worden over eventuele acties in hun buurt.