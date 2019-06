Gemeente plant baggerwerken in Kasteelpark Sam Vanacker

25 juni 2019

15u33 0 Wingene Op de voorbije gemeenteraad werd een bestek goedgekeurd voor baggerwerken in het Kasteelpark in Zwevezele. Het is twintig jaar geleden dat het slib er nog uit de grachten gehaald werd.

“Het onderhoud van de gracht in het kasteelpark stond vorig jaar ook al op de begroting ingeschreven, want het is twintig jaar geleden dat er nog gebaggerd werd. Toen werden trouwens ook de oevers verstevigd, al houden we het dit keer bij baggeren alleen”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “We hopen de werken in september of oktober te kunnen laten uitvoeren omdat de waterstand dan relatief laag staat, wat betekent dat er minder water moet weggepompt worden. Normaal gezien kunnen de vissen tijdens de werken wel gewoon in de gracht blijven.” De gemeente trekt een budget uit van 100.000 euro voor de werken, al omvat dat bedrag ook een studie naar de kwaliteit van het slib.