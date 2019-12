Gemeente lanceert promofilmpje: “Wieder zin Wingene en we jeunen oes ier” Sam Vanacker

13 december 2019

De gemeente Wingene heeft vandaag een promotievideo voor de eigen gemeente gelanceerd op sociale media. Opmerkelijk is dat niet de gebouwen of de natuur centraal staan, maar wel de inwoners.

“Een bewuste keuze”, zegt schepen van Communicatie Brecht Warnez (CD&V). “We hebben lang nagedacht over wat onze gemeente bijzonder maakt en onderscheidt van andere plattelandsgemeentes. En eigenlijk zijn dat onze inwoners. De sterke verbondenheid tussen hen, de honderden verenigingen en de onmisbare vrijwilligers die zich elke dag inzetten om ze draaiende te houden. De mensen zijn de sterkste troeven van onze gemeente. Die warmte en verbondenheid wilden we in de verf zetten.”

Het promofilmpje wordt via de digitale communicatiekanalen van de gemeente verspreid. Daarnaast zal het filmpje ook ingezet worden bij evenementen, officiële momenten en op beurzen.