Gemeente lanceert hulpplatform Warm Wingene in strijd tegen coronavirus Valentijn Dumoulein

21 maart 2020

19u13 0 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene voert de strijd op tegen het coronavirus en de gevolgen ervan en lanceert daarvoor het hulpplatform Warm Wingene.

“We willen de vele vrijwilligers en onze inwoners met hulpvragen goed ondersteunen tijdens deze moeilijke periode”, zegt Tom Braet, schepen van Welzijn. “Het is een duidelijk signaal dat we er voor hen zijn.”

“We zien dat de informatievragen langzamerhand vervangen worden door hulpvragen. Dat is normaal, doordat steeds meer mensen in quarantaine zitten of minder buiten kunnen komen, vallen bestaande zorgnetwerken uiteen.” Vrijwilligers kunnen zich via het platform ‘Warm Wingene’ registreren, vervolgens worden ze door een coördinator van de gemeente gekoppeld aan een hulpvraag. “Wij zorgen voor de juiste match.”

‘Babbellijn’ voor 80-plussers

Naast het coördineren van de hulpvragen en het inzetten van vrijwilligers, kunnen alle alleenwonende 80-plussers in de gemeente ook een telefoontje verwachten. “Onze zorgvrijwilligers die hen normaal thuis regelmatig een bezoekje brengen, nemen deze taak op zich. Nu bijna al het andere sociaal contact weggevallen is, kan een babbeltje erg deugd doen en het is bovendien ook het perfecte middel om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Tegelijkertijd polsen we naar eventuele noden.”

Vrijwilligers kunnen zich registreren op www.wingene.be/warmwingene. Wie hulp nodig heeft kan contact opnemen met de infolijn corona: 051/65. 00.70.

