Gemeente krijgt schuilhokken voor zwerfkatten Sam Vanacker

08 juli 2019

18u10 0 Wingene Alle Vlaamse gemeenten krijgen van de Vlaamse overheid schuilhokken voor zwerfkatten die na hun sterilisatie terug worden vrijgelaten. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft 250.000 euro voorzien voor die ondersteuning. Ook in Wingene komen twee zulke schuilhokken.

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Sinds april vorig jaar zijn ze ook verplicht om voer en beschutting te voorzien. Om de gemeenten te ondersteunen biedt minister Weyts elke gemeente twee gratis schuilhokken voor zwerfkatten aan. Bij elk schuilhok horen ook twee infoborden met onder andere de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten. Gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche (N-VA) meldt dat Wingene alvast ingaat op dat aanbod. “De afgelopen maanden zijn de meldingen van overlast door zwerfkatten sterk toegenomen. De levering van de schuilhokken is voorzien voor september.”

De gemeente zou in van plan zijn een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een dierenasiel voor de opvang en sterilisatie van de katten. Er is ook sprake van een meldpunt voor inwoners. Schepen Brecht Warnez (CD&V) bevestigt het nieuws. “De schuilhokken zijn uiteraard welkom, maar een bredere aanpak dringt zich uiteraard op. Daar wordt volop aan gewerkt. In de loop van het najaar communiceren we daar verder over.”