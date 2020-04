Gemeenschapsinstelling De Zande krijgt ruimere parking Sam Vanacker

17 april 2020

14u56 2 Wingene De omgeving van De Zande, de gemeenschapsinstelling op de grens van Ruiselede en Wingene, zal binnen de vijf jaar gefaseerd heraangelegd worden, inclusief een veel ruimere parking. Dat laat Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) weten.

Volgens Warnez is de parking aan De Zande te klein. “De Zande huisvest jongens die na een incident nood hebben aan rust en structuur. Men biedt er ook hulp in de zoektocht naar een nieuwe toekomst. Dat gebeurt samen met de ouders, waardoor de parking dus frequent gebruikt wordt. Het geringe aantal parkeerplaatsen zorgt voor parkeerproblemen in de buurt en leidt tot verkeersonveilige situaties.”

Aangezien De Zande onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn valt, kaartte Warnez de situatie aan bij bevoegd minister Wouter Beke (CD&V). “Minister Beke heeft bevestigd dat de provincie, die er het recreatieve fietsroutenetwerk uitbouwt, de omgeving verkeersveiliger zal heraanleggen. Dat gebeurt in een gefaseerd project dat vijf jaar zal duren”, zegt Warnez. “Er komt ook een identieke parking aan de bestaande kasseienparking met ruimte voor tachtig wagens. De parkeerplaatsen aan de straatzijde verdwijnen evenwel. Toch zal er in totaal voor dertig tot veertig wagens meer parking zijn.”