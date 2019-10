Geen zebrapad aan vernieuwde bushalte Scheewege SVR

14u55 0 Wingene Er komt geen zebrapad aan de vernieuwde bushalte op de Hillesteenweg in Scheewege. Het gemeentebestuur was vragende partij, maar op basis van cijfers van De Lijn concludeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er niet genoeg reizigers opstappen om een zebrapad te rechtvaardigen.

Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) zich af of er een zebrapad kon komen aan de heraangelegde halte van De Lijn op het kruispunt van de Hillesteenweg, Lavoordestraat en Schewegestraat. Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) reageerde toen dat de vraag al eens gesteld werd in 2014, maar dat hij nog eens zou proberen het AWV te overtuigen. “AWV gaat niet in op onze vraag”, zegt de schepen. “Om nieuwe zebrapaden aan te leggen, moeten die aan een aantal parameters voldoen. AWV heeft cijfers opgevraagd bij De Lijn en daaruit blijkt dat er niet genoeg reizigers op- en afstappen bij die halte om een zebrapad te rechtvaardigen. We betreuren die beslissing, maar aangezien het om een gewestweg gaat, kunnen we daar weinig aan doen.”