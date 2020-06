Geen traditionele proclamatie maar escapegame voor zesdeklassers Sint-Jan Sam Vanacker

25 juni 2020

17u19 0 Wingene Op dinsdag 30 juni trekken vijftien leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Jan de schoolpoort voor het laatst achter zich dicht. Een traditionele proclamatie met een receptie en een overnachting op school zit er niet in, al bedacht het schoolteam een alternatief.

“Elk jaar nemen we uitgebreid afscheid van onze zesdeklassers”, zegt directeur Steven Kindt. “Normaal gebeurt dat met een receptie voor de ouders, gekoppeld aan een overnachting op school voor de kinderen en een ontbijtje op de laatste schooldag. Dat zit er jammer genoeg niet in door het coronavirus. Al hebben we een alternatief klaar. Op maandag 29 juni ontvangen de kinderen hun getuigschrift tijdens een plechtige proclamatie waar de maatregelen in acht worden genomen. We sluiten het schooljaar af met een escape game op school, gevolgd door een aangepast afscheidsmoment met de andere klasbubbels. Langs deze weg willen we met het hele schoolteam nog eens alle zesdeklassers extra bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. We zeggen geen vaarwel, maar tot ziens.”