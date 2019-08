Geen stoet, wel ‘Pintje Dek’, Bruegelmarkt, Bruegelwandeling en wagenspel op de Bruegelfeesten Sam Vanacker

19 augustus 2019

10u39 3 Wingene Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september zijn er terug de Bruegelfeesten in Wingene. Het organiserende comité pakt uit met een goed gevuld tweedaags kermisprogramma vol nieuwigheden. Nieuw zijn de kroegentocht, de Bruegelmarkt, de Bruegelwandeling en een wagenspel.

Op zaterdag worden de vaste waardes grotendeels behouden. Het startschot wordt om 17 uur gegeven met de traditionele eucharistieviering op de autoscooters. Na de mis opent de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia de kermis op de Vikkenmarkt, Bruegel vzw slaat een gratis vat aan en het gemeentebestuur trakteert met oliebollen. Als het vat leeg is kan er verder gefeest worden in de Bruegeltent op het Kerkplein. Om 20.30 uur worden net als vorig jaar gratis fakkels uitgedeeld achter het gemeentehuis om 21 uur is er een fakkeltocht op een vernieuwd parcours. Die fakkeltocht wordt ontbonden aan de Bruegeltent, meteen ook een van de haltes van de nieuwe kroegentocht ‘Pintje Dek’.

Kroegentocht

“‘Pintje Dek’ is een kroegentocht langs Wingense cafés die telkens voor een live-bandje en een versnapering op het pintje - vandaar de naam ‘Pintje Dek’ - zorgen”, legt voorzitter Xavier Deserranno uit. “Tijdens de kroegentocht wordt een gratis pendelhuifkar ingelegd. De deelnemende horecazaken zijn De Vetpompe, Cafetaria TC Aquila, Cafetaria De Alk, De Luchtbal, De Filou, Bruegeltent, Peetje Klakke, Saby’s Place, ’t Wingens Molenhof en Jeugdhuis De Mutse.”

Bruegelmarkt en -wandeling

Op zondag is er geen stoet zoals vorig jaar, maar er is wel een uitgebreide Bruegelmarkt vanaf 9 uur. “Vanaf het postkantoor tot aan Kapsalon Bart brengen lokale handelaars hun waren aan de man. Door het uitgebreide aanbod is het perfect mogelijk om er te blijven plakken tot na de middag”, aldus Deserranno. Het kippenkraam dat normaal gezien aan het zwembad De Alk staat, zal voor de gelegenheid in het centrum staan. Het einde van de markt is voorzien omstreeks 13 uur.

“Vanaf 14 uur is er dan de mogelijkheid om deel te nemen aan een Bruegelwandeling. Langs het parcours worden verschillende spreuken van Pieter Bruegel uitgebeeld. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat de oude meester stierf. Een kaartje met het parcours kan je afhalen in de Bruegeltent, meteen ook de startplaats van de wandeling, waar we ook een prijsvraag aan koppelen. Starten kan tussen 14 en 16.30 uur.”

Toneel

Op het Gemeenteplein (de parking achter het gemeentehuis) brengen we voor de eerste keer een wagenspel. ‘De Pijp’ is een kort, ludiek toneelstukje van ongeveer 15 minuten. De voorstellingen zijn om 14.30 uur, 15.30 uur, 16.30 uur en 17.30 uur. Afsluiten kan met een drankje in de Bruegeltent terwijl de kinderen nog even genieten van de kermis. Om 22 uur worden de feestelijkheden afgesloten.