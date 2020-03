Geen Noordkaap in Wingene op 20 juni Sam Vanacker

25 maart 2020

12u16 2 Wingene Het evenement Swingt Jan, dat gepland stond op 20 juni in de sporthal van Wingene, is afgelast door het coronavirus. Dit jaar stond Noordkaap op de affiche.

Swingt Jan wordt elk jaar georganiseerd door en voor de Vrije Basisschool Sint-Jan en telkens wordt er met grote namen uitgepakt. Dit keer strikte het oudercomité van de school Noordkaap, maar het concert is tot nader order afgelast. “De beslissing gebeurde in samenspraak met het management van Noordkaap”, zegt pedagogisch directeur Steven Kindt. “Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige beslissing was. Momenteel gaan we na of het mogelijk is het concert naar een latere datum te verplaatsen.”

Tickets terugbetaald

De ticketverkoop wordt gestaakt en de tickets die al aangekocht waren, worden terugbetaald. De organisatie brengt iedereen met een ticket daarvan op de hoogte via mail. Tickets die fysiek aangekocht werden bij de verkooppunten (krantenwinkel Bellucci in Wingene, broodjeszaak Smoefelke in Zwevezele en De Harlekijn in Beernem) kunnen daar ter plaatse ingewisseld worden.