Geen Korte Keten-spaaractie in 2020 Sam Vanacker

06 mei 2020

14u30 0 Wingene Onder normale omstandigheden had in juni de derde editie van de Korte Keten Kaart-spaaractie moeten plaatsvinden, maar omwille van het coronavirus wordt die actie uitgesteld naar 2021. Al lanceert de gemeente wel een alternatief om de Wingense korte keten te promoten.

“Een actie met spaarkaarten en stickers is omwille van het coronavirus niet aangewezen. De Korte Keten Kaart-actie is dus geannuleerd, maar onze lokale landbouwers verdienen meer dan ooit een duwtje in de rug”, zegt landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V). “Rechtstreeks bij de producent kopen is per slot van rekening de perfecte manier om op een veilige manier vers voedsel te kopen, zonder wachtrijen of verre verplaatsingen.” Om die korte keten te promoten maakte de gemeente een overzicht en een digitale kaart waarop iedereen snel de locatie van alle deelnemende land-en tuinbouwers kan terugvinden. De kaart is te vinden op www.wingene.be/korteketen