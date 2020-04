Geen Dwars Door Wingene, Wingene Koers waarschijnlijk ook afgelast Sam Vanacker

08 april 2020

14u51 0 Wingene De felbesproken Wingense wielerstrijd eindigt door het coronavirus helemaal in mineur. Vzw Wingene For Cycling schrapt hun wedstrijd, terwijl KVC De Stoempers laat weten dat de kans groot is dat Wingene Koers ook geschrapt wordt.

Op 13 juni had de eerste Dwars Door Wingene moeten verreden worden, maar de organiserende vzw, die ontstond na een breuk binnen het bestuur van Wingene Koers, schrapt de wedstrijd. “Bij de wielerbond horen we dat er voor 15 juni vermoedelijk geen wedstrijden zullen kunnen plaatsvinden”, zegt voorzitter Geert Vanhullebusch. “Zelfs al zou er een waterkansje zijn dat er wel gekoerst kan worden, we kunnen het als beginnende vzw onmogelijk maken om in deze onzekere tijden te investeren in drukwerk en voorbereidingen om dan uiteindelijk toch niet te kunnen koersen.” De sponsors zijn ook een belangrijk argument. “Bedrijven en handelaars zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu bij hen aankloppen om steun is geen optie. We hopen dat iedereen veilig door deze moeilijke periode komt en richten de blik naar 2021.”

Nog geen knopen doorgehakt

Op 9 september had Wingene Koers moeten plaatsvinden, maar ook die wedstrijd lijkt niet te zullen plaatsvinden. Volgens voorzitter van KVC De Stoempers Christophe Depamelaere gaat gezondheid boven alles. “We leven in onzekerheid. De maatregelen zullen versoepelen, maar dan nog vallen massabijeenkomsten deze zomer moeilijk te verantwoorden. Ik ben zelf huisarts en op dit moment kunnen we het niet maken om de koers te laten doorgaan. Het zou zijn alsof we Russische roulette aan het spelen zijn. Tenzij er vroeger dan verwacht een vaccin op de markt komt en er massaal immuniteitstesten uitgerold worden. Dat zou de situatie veranderen en daarom wachten we nog even met definitief knopen doorhakken. Maar op dit moment ziet het er niet naar uit dat er gekoerst wordt in Wingene op 9 september.”