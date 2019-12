Geen doorgaand verkeer in Keukelstraat door betonneringswerken CDR

11 december 2019

07u15 1 Wingene De wegenwerken in Sint-Jan schieten goed op, maar zorgen vanaf vandaag voor de nodige hinder.

De aannemer begint deze ochtend, eerder dan voorzien door de wisselende weersomstandigheden, met de eerste betonneringswerken in de Keukelstraat, van huisnummer 34 tot en met 44. Daardoor is er in deze zone vanaf vandaag tot 20 december geen verkeer mogelijk. De crèche is vanaf vandaag bereikbaar via de basisschool. De aannemer contacteert de bewoners in de zone nog persoonlijk om afspraken te maken over de bereikbaarheid van hun woning.