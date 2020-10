Gedaan met drummen: extra bussen tussen Wingene en Torhout tijdens schoolspits Sam Vanacker

03 oktober 2020

14u53 0 Wingene Tijdens de schoolspitsuren komen er extra bussen op de drukke lijn 22 tussen Wingene en Torhout. Nu is het vaak drummen op overvolle bussen, wat niet evident is in coronatijden.

Vanaf maandag 5 oktober schakelt De Lijn in heel Vlaanderen 121 autocars in ter versterking van de drukste lijnen in de ochtendspits. Die zullen net achter de reguliere bussen van De Lijn rijden. Als het te druk is op de eerste bus, kunnen reizigers of studenten dan van de tweede bus gebruik maken.

“Specifiek voor ons zal er een extra rit zijn op het traject Wingene-Torhout (L22)”, zegt Wingens gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA). “Dit tijdens de ochtendspits, op woensdagmiddag en tijdens de avondspits.”

Drie bussen

Het is al de tweede keer in amper een jaar dat de capaciteit opgetrokken wordt. In oktober vorig jaar kwam er ook al een extra rit bij in de spits na aandringen van Wingens burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). Dankzij de autocars zullen er tijdens de ochtend- en avondspits tussen Wingene en Torhout voortaan liefst drie bussen rijden.