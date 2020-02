Fredje 1 verkozen tot 52ste Prins Carnaval van Zwevezele Sam Vanacker

16 februari 2020

10u20 3 Wingene Frederik Vancauwenberghe is, samen met zijn roosje Stefanie Debaene, verkozen tot 52ste Prins Carnaval van Zwevezele.

Zaterdagnacht rond 1 uur maakte de Orde van de Bolhoed de resultaten van de verkiezing bekend in de feesttent in de Tramstraat in Zwevezele. Prins Fredje 1 haalde 1.241 stemmen, terwijl het team van Duve 1 - Jonas Duyvejonck en zijn zus Haike - 1.035 stemmen kreeg. Voor Frederik Vancauwenberghe is het al de tweede keer dat hij de titel wint. Ook in 2002 was hij Prins Carnaval. Frederik (40) en Stefanie (36) kregen de prinsenmantel omgeslagen en krijgen tijdens het carnavalsweekend in Zwevezele op zaterdag 22 en zondag 23 februari een belangrijke rol toebedeeld. Op zaterdag vindt er in CC De Wissel een jeugdprinsenverkiezing plaats en ’s avonds is er een verklede kroegentocht. Apotheose wordt de carnavalsstoet op zondag vanaf 14.30 uur. Na de stoet worden de festiviteiten afgesloten met de prinsenworp, een carnavaleske discobar, de bekendmaking van de winnaars van de stoet en gratis optredens van Swoop en dj Dennis Cartier.