Frederik en Jonas strijden om de titel van Prins Carnaval en voor het voortbestaan van de verkiezing: “We willen de jeugd tonen dat een campagne geen hopen geld moet kosten” Charlotte Degezelle

02 februari 2020

14u59 2 Wingene Frederik Vancauwenberghe en Jonas Duyvejonck, met respectievelijk Stefanie Debaene en Haike Duyvejonck als hun roosje, zullen strijden om de titel van Prins Carnaval in Zwevezele. Ze doen dat met dezelfde missie: het voorbestaan van de verkiezing, want het Zwevezeelse carnaval heeft het steeds moeilijker om kandidaten voor de titel te vinden. Niet alleen willen ze bewijzen dat een campagne geen fortuin moet kosten, maar ze willen ook de jeugd warm maken.

Kandidaten vinden voor de verkiezing van de Zwevezeelse Prins Carnaval is al jaren een probleem. Zo zag het er vorig jaar lang naar uit dat er geen verkiezing, maar een aanstelling zou zijn tot er plots nog twee duo’s opdoken. Ook dit jaar was er lange tijd geen sprake van tegenstand voor Frederik Vancauwenberghe (40) en zijn roosje Stefanie Debaene (36). Tot Jonas (19) en Haike (20) Duyvejonck zich enkele dagen geleden kandidaat stelden.

Beide duo’s gooien zich niet zomaar in de strijd, maar willen een duidelijke boodschap overbrengen naar de Zwevezelenaars. “Het is een feit dat de Orde van de Bolhoed steeds moeilijker kandidaten vindt”, vertelt Frederik Vancauwenberghe, die strijdt onder de naam Fredje 1. “Mijn familie sprong hier de voorbije jaren al meermaals voor in de bres. Telkens als er geen kandidaten waren, gooiden mijn broer Pieter (keizer Pietje 1, nvdr) of ik ons in de strijd. Vorig jaar al zei ik dat ik nog wel eens wou opkomen omdat 2020 een mooi jaartal is. Het is ondertussen mijn vierde deelname aan de verkiezing. In 1999 en 2001 kon ik de titel niet bemachtigen, maar in 2002 lukte het wel.”

Schrik niet als ik je zeg dat de kost van een campagne kan oplopen tot vijfduizend euro. Dat schrikt veel mensen af en jongelui die hun kans willen wagen, worden het daarom afgeraden door hun ouders Frederik ‘Fredje 1' Vancauwenberghe

“Het grote probleem is dat er tegenwoordig veel wordt gedaan en ook net voor de verkiezing zelf. Er wordt massaal getrakteerd, met cadeaus gesmeten,... Dat is niet alleen heel intensief, maar kost ook handenvol geld. Schrik niet als ik je zeg dat de kost van een campagne kan oplopen tot vijfduizend euro. Dat schrikt veel mensen af en jongelui die hun kans willen wagen, worden het daarom afgeraden door hun ouders. Zo kan het gewoon niet verder want dit wordt de dood van een traditie. Net daarom willen we tonen dat het ook anders kan en dat een campagne helemaal zo duur niet hoeft te zijn. Zo hebben we besloten om tijdens onze campagne niet te trakteren met pintjes, maar met boterhammetjes. Dat is maar de helft zo duur.”

Jeugd wakker schudden

Een gelijkaardig verhaal horen we bij de concurrentie, Jonas en Haike Duyvejonck. Ze zijn trouwens de eerste broer en zus ooit in de geschiedenis van het Zwevezeelse carnaval die zich als duo in de verkiezingsstrijd gooien. “Het is al van 2016 geleden, toen Thiemo Vanden Berghe op zijn 23ste prins werd, dat de jeugd zich nog eens liet gelden tijdens de prinsenverkiezing”, weet Jonas. “We stelden ons dit jaar dan ook kandidaat om de jeugd wakker te schudden. We hebben schrik dat de traditie van de verkiezing teloor zal gaan als de jeugd zich niet engageert. Je hoort steeds dat een campagne duur is en veel tijd in beslag neemt. Dat is niet evident voor wie nog studeert. Maar wij willen tonen dat het toch haalbaar is. Zo ervaren we dat de Zwevezelenaars bijzonder gul zijn met sponsoring als het gaat om carnaval. Dat scheelt direct een slok op een borrel.”

Het is al van 2016 geleden, toen Thiemo Vanden Berghe op zijn 23ste prins werd, dat de jeugd zich nog eens liet gelden tijdens de prinsenverkiezing. We hebben schrik dat de traditie van de verkiezing teloor zal gaan als de jeugd zich niet engageert Jonas Duyvejonck

De concurrerende duo’s vonden elkaar alvast in het financiële verhaal en besloten om op verkiezingszaterdag alleen aan de feesttent een drankstandje op te zetten. De prinsenverkiezing vindt plaats op zaterdag 15 februari in de feesttent in de Tramstraat. Stemmen kan van 19 uur tot middernacht.