Frederik en Céline toveren St-Hubert in Wildenburg om tot restaurant ‘Fréline’: “Tijd om ons eigen verhaal te schrijven” Sam Vanacker

16 augustus 2020

14u10 0 Wingene Dankzij Frederik Verhenne en Céline Trio krijgt Wildenburg er twee jaar na de sluiting van restaurant St-Hubert een nieuwe horecazaak bij. Het koppel gaf het gebouw een stevige facelift en op 2 september gaan de deuren van restaurant ‘Fréline’ open.

Céline (28) heeft een opleiding hotelschool achter de rug, Frederik (32) is bakker van opleiding. Ze wonen samen in WIngene en werkten de voorbije vijf jaar allebei in brasserie Vintage op de Grote Markt van Izegem. “Dat was een heel goeie leerschool en we hebben er mooie tijden beleefd, maar dat was onze eigen zaak niet”, zegt Frederik. “Allebei vonden we dat het tijd was om ons eigen verhaal te beginnen schrijven en ongeveer twee jaar geleden zijn we begonnen met zoeken naar een geschikte stekje. Dat hebben we gevonden in Wildenburg. Al heeft de zoektocht wel wat voeten in de aarde gehad.”

“We hadden enkele voorwaarden”, gaat Céline verder. “Zo zochten we een zaak met een groot zongericht terras en voldoende parkeerplaats. In de zomer van 2019 zijn we voor het eerst hier in Wildenburg komen kijken. De vorige eigenaars van brasserie St-Hubert waren net voor de start van de werken aan de Beernemsteenweg op pensioen gegaan. We zagen meteen veel potentieel. Er is plaats voor een groot terras, er passeren hier veel fietsers en het is een charmant gebouw met veel karakter, ook al was er wel nog wat werk aan. Bovendien zijn de wegenwerken zo goed als voorbij.”

In Izegem merkten we dat de klanten het best aangenaam vinden als er wat meer afstand tussen de tafels zit, dus de social distance hebben we hier van meet af aan ingecalculeerd bij de plaatsing van de tafels.”

Corona

Het koppel tekende in februari het compromis en friste het pand ondertussen grondig op. “De elektriciteit en de ramen zijn vernieuwd, we hebben een nieuwe toog en alles zit in een nieuw jasje. Er komt nog een omheind terras. Binnen hebben we 34 zitplaatsen. Dat aantal zal nooit veranderen. In Izegem merkten we dat de klanten het aangenaam vinden als er wat meer afstand tussen de tafels zit, dus de social distance hebben we hier van meet af aan ingecalculeerd bij de plaatsing van de tafels. Eigenlijk hadden we drie maanden geleden al willen openen, maar door het coronavirus schoof alles op. Al hebben we door corona ook wel geleerd dat je als jonge ondernemer best een flink appeltje voor de dorst aan de kant houdt.”

Tea-room tijdens de week, restaurant in het weekend

Qua aanbod gaan Frederik en Céline voor een combinatie van tea-room en restaurant. “Tijdens de week, van woensdag tot donderdag bieden we ontbijt, lunch en tea-room. Voor pannenkoeken, gebak, desserts en andere zoetigheidjes komt mijn opleiding als bakker dan uiteraard goed van pas”, zegt Frederik. “In de weekends focussen we ons helemaal op het restaurant. We gaan van vrijdagavond tot zondagavond voor een klassieke keuken met de focus op verse ingrediënten. Verder komt er ook een grill in het restaurant zodat we ook een mooi stukje vlees of vis van de grill kunnen serveren. We zien het helemaal zitten en staan al te popelen om open te gaan.”

Meer info is te vinden op www.freline.be (vanaf dinsdag 18/8 online). De zaak zal op maandag en dinsdag gesloten zijn.