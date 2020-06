Frans en Erna vieren 60 jaar huwelijksgeluk Sam Vanacker

15 juni 2020

16u47 0 Wingene Frans Vande Casteele en Erna Devolder vormen een diamanten koppel. Het paar stapte op 1 juli 1960 in Wingene in het huwelijksbootje. Zestig jaar later vaart dat bootje nog steeds.

Frans is afkomstig van Ruddervoorde, terwijl Erna van Tielt is. Zowel Kurt als Erna zijn afkomstig uit landbouwersgezinnen en hielpen als kind al mee op de boerderij. De vonk sloeg over tijdens een dansavond in het Tieltse danscafé De Beiaard en in 1960 ging het koppel samen een boerderij runnen in de Vagevuurstraat in Wingene.

Frans en Erna kregen twee dochters, die voor vier kleinkinderen zorgden. Ondertussen zijn er ook al drie achterkleinkinderen. Frans en Erna vierden hun zestigste huwelijksverjaardag in feestzaal De Vlasbloem in Ruddervoorde.