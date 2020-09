Fodiac stelt tentoon in inkomhal Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

24 september 2020

14u08 0 Wingene Bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis kunnen tussen 3 oktober en 10 december het werk van de Wingense foto- en digiclub Fodiac bewonderen in de inkomhal.

Het is ondertussen al de 240ste keer dat de vzw Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt (K.A.T.) een tijdelijke tentoonstelling naar de inkomhal brengt. Een officiële opening van de tentoonstelling is er niet door de coronamaatregelen. Er zijn foto’s te zien van Luc De Boever, Aurèle De Fauw, Frans Defauw, Ronald de Vuyst, Anette Mortier, Roger Oosterlinck, Eric Puype, Erik Vandycke, Rob Vercruysse en Magda Vreye.