Filmpje met West-Vlaamse bejaarden krijgt applaus van Paul Kalkbrenner Sam Vanacker

11 oktober 2019

10u31 2 Wingene Het clipje van woonzorggroep GVO waarin te zien is hoe tachtig bejaarden dansen op muziek van de internationaal bekende dj Paul Kalkbrenner heeft ook de artiest zelf bereikt. Kalkbrenner deelde het filmpje ondertussen zelf op zijn sociale media. Geen slechte reclame, want de Duitse dj heeft twee miljoen volgers.

Kalkbrenner postte de video woensdag op zijn Facebookpagina en zijn Instagramaccount, vergezeld van de woorden ‘Applause to all of you! It is with your feet that you move, but it is with your heart that you dance...’ Of ‘Bewegen doe je met je voeten, maar dansen doe je met je hart.’

Het filmpje is een ode aan de originele clip van Feed Your Head van Kalkbrenner, waarbij een dansende persoon gaandeweg een hele zaal in beweging brengt. Woonzorggroep GVO, dat tien West-Vlaamse rusthuizen onder de vleugels heeft, blikte het filmpje in naar aanleiding van hun 25-jarige bestaan. Hans De Clerck, directeur van woonzorgcentrum Amphora in Wingene reageert erg tevreden. “Dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we niet verwacht”, zegt hij. “Uiteraard is dit een fantastische promotie voor onze sector.”