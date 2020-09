Fietsstraat in Pastorijstraat wordt verlengd richting Processiestraat Sam Vanacker

24 september 2020

11u54 0 Wingene De fietsstraat in de Pastorijstraat in Zwevezele zal verlengd worden tot in de Insectenwijk. Dat heeft het gemeentebestuur beslist na overleg met de buurtbewoners. “Veel gezinnen uit die wijk zouden graag hun kinderen met de fiets of te voet naar school sturen, maar durven dat niet”, zegt schepen Hedwig Kerckhove (CD&V). “Door de fietsstraat door te trekken hopen we daar verandering in te brengen.”

De fietsstraat ter hoogte van basisschool De Regenboog en kleuterschool De Vlieger werd in 2017 al aangelegd en was toen de allereerste fietsstraat in Wingene en Zwevezele. “Deze zomer vingen we signalen op dat veel jonge gezinnen uit de buurt ondanks die fietsstraat nog aarzelen om hun kinderen met de fiets naar school te sturen. De twee grote knelpunten zijn de bochten van de Processiestraat met de Pastorijstraat en het kruispunt bij het uitrijden van de Krekelstraat”, aldus mobiliteitsschepen Kerckhove. “Daarom lijkt het ons logisch om het regime van de fietsstraat door te trekken tot in de Krekelstraat. Zo kunnen de kinderen uit de wijk veilig naar school. De aanpassing staat op de agenda van de gemeenteraad van maandag en zal daarna - als de weersomstandigheden het toelaten - wellicht al binnen de maand uitgevoerd worden.”

Los van het doortrekken van de fietsstraat is het gemeentebestuur van plan om nog deze legislatuur de Processiestraat opnieuw aan te leggen. Al staat de timing en de omvang van die werken nog niet vast. “Dat staat op de planning, maar er moet eerst nog overwogen worden wat we met de beschikbare budgetten gaan doen. Zo moeten we nog afwegen of we de rioleringen mee vernieuwen of alleen het wegdek onder handen nemen. Daar zijn nog geen knopen over doorgehakt.”