Fietser gewond na botsing tegen vrachtwagen

13 augustus 2019

17u19

In de Peerstalstraat in Wingene is dinsdag rond 6.30 uur een 63-jarige man uit Oostkamp gewond geraakt nadat hij met zijn fiets tegen een stilstaande vrachtwagen was gereden. De man werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. De vrachtwagenchauffeur was een 55-jarige man uit Ruiselede.