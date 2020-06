Ferm en gemeente Wingene bundelen de krachten voor zomerwerking in bubbels Sam Vanacker

11 juni 2020

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van maandag tot vrijdag in Duimelootje en De Kinderclub terecht voor opvang georganiseerd door Ferm. Om meer variatie in het aanbod te stoppen, bundelen Ferm en de gemeente Wingene de krachten voor een uitgebreidere pluswerking.

Overal wordt deze zomer gewerkt met ‘bubbels’ op weekbasis van maximum vijftig personen, inclusief kinderbegeleiders en animatoren. Door de weekbubbels moeten ouders en kinderen per week kiezen voor opvang in Duimelootje of De Kinderclub, het speelplein, Grabbelpasactiviteiten of een andere opvangmogelijkheid. Een combinatie maken is niet mogelijk. “Veel ouders gaven aan dat ze dit jammer vinden omdat dit net voor afwisseling zorgt. Daar passen we een mouw aan met de uitgebreidere Pluswerking. Dat is een combinatie van opvang in de voormiddag en sport en spel begeleid door speelpleinanimatoren in de namiddag. Die vindt plaats in Centrumschool Wingene en De Regenboog in Zwevezele in bepaalde periodes in juli en augustus voor kinderen vanaf het tweede leerjaar”, zegt Fien Goethals van Ferm. “Door de samenwerking met de gemeente kunnen we deze werking nu in volle dagen aanbieden. Zo worden er geen bubbels doorbroken en is ons aanbod tegelijk gevarieerder.”

De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang Duimelootje in Wingene (voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar) en De Kinderclub in Zwevezele (voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar) verlopen via Ferm Kinderopvang. Inschrijven kan vanaf donderdag 11 juni om 19 uur. Op 15 juni om 7 uur worden de inschrijvingen afgesloten. Voor ouders met flexibele werkroosters is er een tweede en derde inschrijvingsronde voorzien. Inschrijven voor de vakantiewerking van de gemeente (bubbelkampen, speelplein- en tienerwerking) kan sinds woensdag 10 juni om 19 uur. Meer info op www.wingene.be/vakantiewerking.