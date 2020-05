Exclusief voor abonnees Ex-vrachtwagenchauffeur (68) sterft in weide: mogelijk opgeschept door gevaarlijke stier Hans Verbeke & Benny Proot

08 mei 2020

18u36 0 Wingene Gepensioneerd vrachtwagenchauffeur Rik Stroobant (68) is donderdagmiddag levenloos aangetroffen vlak naast een weide in Zwevezele waar een agressieve stier graast. Een deel van de kledij van het slachtoffer werd wat verderop aangetroffen, zijn lichaam vertoonde sporen die er op wijzen dat hij opgeschept werd door de stier. Onderzoek moet daarover klaarheid brengen.

Geneviève Sinnesael, een landbouwster van in de tachtig uit de Ruddervoordestraat in Zwevezele, vond het eigenaardig dat donderdagmiddag haar pleegzoon Rik Stroobant niet kwam opdagen voor het middagmaal. “Hij is altijd heel stipt en dus was ik snel wantrouwig”, zegt de kranige vrouw. “Ik wist dat hij van plan was om een badkuip met water voor de dieren te vullen, aan de gevel van een varkensstal aan de overkant van de straat. Ik besloot daar eerst te gaan kijken.”

