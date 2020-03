Eten afhalen of bestellen in Wingene? Gemeente bundelt de mogelijkheden Sam Vanacker

23 maart 2020

12u32 3 Wingene Wingene ondersteunt zijn ondernemers tijdens de coronacrisis met een nieuwe portaalwebsite. Op Wingene ondersteunt zijn ondernemers tijdens de coronacrisis met een nieuwe portaalwebsite. Op www.wingene.be/corona-info-voor-ondernemers vinden handelaars voortaan alle informatie rond het coronavirus, terwijl er voor de klanten ook een lijst is opgemaakt met alle afhaal-en bestelmogelijkheden in Wingene.

“De ondernemers zijn hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Waar mogelijk willen we hen ondersteunen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Concreet zetten we in op communicatie en informatie, terwijl we ook lokale initiatieven willen helpen promoten.” Het gemeentebestuur bouwde een nieuw ondernemersportaal uit en verstuurde ondertussen al twee nieuwsbrieven naar alle ondernemers en handelaars van de gemeente.

Lokale initiatieven promoten

“We zien dat heel wat ondernemers op zoek gaan naar creatieve oplossingen om hun dienstverlening naar de klanten toe op een alternatieve manier in te vullen, zoals door het organiseren van een afhaalservice of het leveren aan huis”, zegt schepen Ann Mesure (CD&V). “We kunnen dit alleen maar toejuichen en daarom deden we een oproep aan alle handelaars en ondernemers om alle initiatieven door te geven, zodat we een overzicht kunnen maken op onze website en zo de aangeboden diensten kunnen promoten bij onze inwoners.”

De lijst van handelaars die afhaal-en/of bestelmogelijkheden bieden is te vinden via https://www.wingene.be/corona-initiatieven-van-handelaars.