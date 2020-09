Elektrische deelwagen doet intrede in Wingene Sam Vanacker

08 september 2020

17u00 1 Wingene In Wingene staat voortaan een elektrische deelwagen. Het gaat om een bestelwagen met twee zitplaatsen en een grote laadruimte, die een vast plekje kreeg op de parking aan De Verrekijker.

De Renault Kangoo ZE Maxi is er gekomen dankzij een samenwerking met burgercoöperatie CoopStroom en met de financiële steun van de Vlaamse overheid. “Zowel coöperanten van CoopStroom als medewerkers van de gemeentelijke diensten kunnen de deelwagen gebruiken”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Het is een uitstekende keuze voor wie slechts af en toe een wagen nodig heeft voor pakweg een rit naar de winkel of naar het recyclagepark.”

Gewone Wingenaars die gebruik willen maken van de wagen, moeten wel klant of aandeelhouder worden van de coöperatieve achter de dienst. “Voor een aandeel betaal je 250 euro en daarmee kan je alle elektrische deelwagens van CoopStroom gebruiken”, zegt Warnez. “Het reserveren en gebruiken van een wagen kan heel eenvoudig via een app op de smartphone. Wie meer wil weten over de gebruiksmogelijkheden en -tarieven van de elektrische deelwagen, kan tijdens de avondmarkt op woensdag 9 september terecht op de infostand van CoopStroom.” Bijkomend organiseert de gemeente samen met CoopStroom op donderdag 24 september om 20 uur in feestzaal De Verrekijker ook een infoavond. Inschrijven daarvoor kan via www.wingene.be/deelwagen.