Eerste Wingene Wandelt verkent onbekend stukje natuur in Wildenburg Sam Vanacker

29 september 2020

12u53 1 Wingene Naar aanleiding van de Week van het Bos organiseren de gemeente Wingene en natuurpunt De Torenvalk op zondag 11 oktober een nieuwe wandelhappening in de Blauwhuisbossen in Wildenburg. Daarbij worden enkele private percelen bos doorkruist en er wordt ook randanimatie voorzien voor de wandelaars.

De wandeling van ongeveer vijf kilometer biedt Wingenaars de kans om een onbekend stukje natuur in eigen gemeente te ontdekken. “De afgelopen maanden hebben velen gemerkt hoe fijn het is om te voet of met de fiets in eigen buurt op pad te gaan”, vertelt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Daar willen we met Wingene Wandelt op verder bouwen. Voor de wandelroute deden we een beroep op de expertise van Natuurpunt de Torenvalk. Het resultaat is een gevarieerde wandeling van ongeveer vijf kilometer in de Blauwhuisbossen. We kregen bovendien uitzonderlijk de toestemming om ook enkele private bospercelen te doorkruisen, waardoor de wandelaars een unieke inkijk krijgen in dit prachtig stukje natuur.”

Sopraanzangeres, schapen en openluchtbar

Maar Wingene Wandelt is meer dan een wandeling. “Onderweg passeren de wandelaars langs verschillende informatiestanden. Experten geven er meer uitleg over de Blauwhuisbeek, er zijn demonstraties met schapen die ingezet worden voor heidebeheer en een sopraanzangeres zorgt voor verrassende geluiden in het bos. Na de wandeling is iedereen welkom bij een openluchtbar vlakbij Kasteel Wildenburg. We zijn de kasteelheer dankbaar dat we van zijn terrein gebruik mogen maken om de wandelaars na de wandeling een lekker drankje aan te bieden.”

De wandeling start in het centrum van Wildenburg. Deelnemen is gratis, maar er worden slechts 300 wandelaars toegelaten en inschrijven op voorhand is verplicht. Wandelaars vertrekken verspreid tussen 13 en 15.30 uur.

Inschrijven kan via www.wingene.be/wingenewandelt.