Eerste voorleesavond voor kinderen in De Kaplote Sam Vanacker

07 november 2019

11u48 2 Wingene Naar aanleiding van de Vlaamse Voorleesweek organiseert de gemeente Wingene een voorleesavond voor kinderen tussen 3 en 10 jaar in erfgoedhuis De Kaplote. Kinderen zijn welkom in hun pyjama.

Op 22 november lezen leerlingen van de Stedelijke Academie voor Kunst en Woord tussen 18 en 19 uur verschillende kinderverhalen voor in De Kaplote. “We kiezen bewust voor die locatie”, zegt cultuurschepen Lieven Huys (CD&V). “Het is er knus en gezellig en daardoor de uitgelezen locatie voor deze avond. Kinderen zijn welkom in hun pyjama en wij zorgen voor een kopje warme chocomelk. Zo brengen we (groot)ouders hopelijk ook op ideeën om thuis te werken aan een eigen voorleesritueeltje. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het belang van voorlezen en de positieve effecten ervan op onder andere de taalontwikkeling niet onderschat mogen worden.”

Het initiatief is gratis, maar de plaatsen in De Kaplote zijn beperkt. Inschrijven kan via bibliotheek@wingene.be of op 051/65.00.77.