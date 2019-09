Eerste en moeilijkste fase van werken Beernemsteenweg achter de rug CDR

01 september 2019

07u49 0 Wingene De eerste fase van de werken aan de Beernemsteenweg, tussen de Blauwhuis- en de Gravestraat, zitten er op. “Daarmee is de langste en moeilijkste fase van de riolerings- en wegenwerken afgerond”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). Dat werd gevierd met een traktaat aan de bewoners als bedanking voor hun geduld tijdens de werken.

De werken aan de Beernemsteenweg zijn ingrijpend. Er komt gescheiden riolering, de doortocht van Wildenburg wordt vernieuwd en tussen het centrum van Wingene en Wildenburg wordt een fietspad aangelegd. “Het resultaat is meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving”, legt schepen Kerckhove uit. Het einde van de werken is gepland in het najaar van 2020.

Tijdens de eerste fase van de werken voerde de aannemer wegen- en rioleringswerken uit tussen de Blauwhuisstraat en de Gravestraat. Daarnaast is er ook een fietspad aangelegd en is de verlichting vernieuwd. “Het fietspad is een grote troef en moedigt onze inwoners aan meer te fietsen. Bovendien werd ook de omgeving van de school in Wildenburg verbeterd.” Aan de school werden octopuspalen geïnstalleerd. “Deze kleurrijke palen zorgen voor betere zichtbaarheid en sensibiliseren tegelijk de weggebruikers. Later volgt nog een kleurrijke markering om de omgeving beter te accentueren.” In Wildenburg heeft de Vlaamse Landmaatschappij tegelijkertijd twee amfibietunnels en een wandelpad aangelegd.

In de week van 2 september start de aannemer met de volgende fase: de riolerings- en wegenwerken vanaf de Gravestraat, aan de industriezone in Wildenburg. Deze werken duren tot eind dit jaar. Het verkeer volgt tijdens de tweede fase de omleiding via de E40, op- en afrit Oostkamp. Lokaal verkeer richting de Verrekijker volgt de omleiding via de Ruiseledesteenweg. Nu de eerste fase afgerond is, is het industrieterrein in Wildenburg weer bereikbaar vanaf de E40.