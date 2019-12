Eenrichtingsverkeer in deel van Processiestraat Sam Vanacker

17 december 2019

12u48 0 Wingene De gemeente gaat eenrichtingsverkeer invoeren in het stukje van de Processiestraat tussen de Bruggestraat en de oprit van de parking van CC De Wissel in Zwevezele.

Door de ingreep blijft het verkeer op de gewestweg en moet je dus via de Tramstraat naar de Bruggestraat rijden. Daardoor is er minder gevaar voor fietsers die in tegengestelde richting in de Tramstraat rijden, terwijl zowel de supermarkt als de parking van CC De Wissel bereikbaar blijven. Fietsers mogen wel nog in beide richtingen blijven rijden.