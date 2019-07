Dubbel zoveel deelnemers voor tweede korte keten kaart-actie: 1.415 spaarkaarten ingediend Sam Vanacker

18 juli 2019

12u33 0 Wingene Tijdens de spaaractie op de voorbije korteketenmarkt in Wingene werden liefst 1.415 spaarkaarten ingediend. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Uit die verzameling werden uiteindelijk tien winnaars getrokken die een mand vol streekproducten winnen.

“Het was hier net een telbureau”, zegt schepen Hedwig Kerckhove (CD&V) trots. “Vorig jaar hadden we 715 spaarkaarten en dit keer hadden we de wens uitgesproken om de kaap van de duizend te ronden. Maar dat we uiteindelijk op 1.415 zouden eindigen hadden we zelfs niet durven dromen. Omgerekend betekent dat dat ongeveer 1 op 10 Wingenaars naar de korteketenmarkt is gekomen. Een overdonderend succes dat bewijst dat de appreciatie voor onze lokale producten terecht enorm is.”

Woensdagavond werden de winnaars van de actie bekend gemaakt in het gemeentehuis van Wingene. Het gaat om Carine Carels, Marleen Decock, Sophie Desmet, Els Deloof, Ann Cogghe, Johan Roels, Annie Vermeersch, Rudolf Spriet, Peter d’Absalmon en Rosanne Danneels. Zij gingen naar huis met een volle geschenkmand met zeventien lokale producten, waarbij elk van de zeventien standhouders van de markt vertegenwoordigd is.