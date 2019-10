Drie zieke beuken aan Kasteelpark worden geveld Sam Vanacker

11 oktober 2019

18u46 0 Wingene Het gemeentebestuur is van plan om drie stokoude beuken ter hoogte van het Kasteelpark in Zwevezele te laten kappen. De bomen zouden te ziek zijn om nog te kunnen redden.

“De groendienst heeft reuzenzwammen opgemerkt aan de stam van enkele beuken in de Waldreef. De aanwezigheid ervan is een indicatie dat het aftakelingsproces al vele jaren geleden ingezet werd”, zegt schepen van groenbeheer Hedwig Kerckhove (CD&V). “Er werd een boomtechnisch adviseur ingeschakeld om de bomen grondig te onderzoeken en die concludeerde dat de bomen spijtig genoeg niet meer gered kunnen worden.”

Bij goed weer worden de beuken in de week van 4 november al geveld. De werken zullen vermoedelijk een drietal dagen duren. Om veiligheidsredenen wordt een deel van de Waldreef tijdens de werken volledig afgesloten. Op dezelfde locatie worden vier nieuwe olmen aangeplant. Olmen zouden door hun diepere wortels betere overlevingskansen hebben dan beuken.

Beschermingjasje voor andere bomen

“Door het verwijderen van de drie bomen komen de resterende beuken in de Waldreef in volle zon te staan met risico op zonnebrand. Daarnaast zullen deze bomen in de toekomst ook meer wind vangen. Om ze zo goed mogelijk te beschermen krijgen ze een preventieve snoeibeurt en een jasje van jute als bescherming tegen zonnebrand”, aldus de schepen. De kostprijs van de studie en het vellen van de bomen bedraagt 7.000 euro. De beschermingsmaatregelen voor de resterende beuken kosten 2.250 euro.

